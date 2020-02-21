Медики рассказали, кому нельзя есть блины на масленицу

21.02.2020, 15:04, Разное

Врачи предупреждают, что на масленицу некоторым людям нельзя есть блины. В ряде случаев возможны определённые проблемы со здоровьем, а также серьёзные осложнения, требующие вмешательства медиков.

Блины традиционно являются элементами русской кухни, особенно они популярны на праздники. Данная пища сытная и калорийная, вместе с тем, не рекомендуется налегать на неё. Пациентам, страдающим непереносимостью глютена, жирная еда запрещена, в том числе названное блюдо. Его не советуют есть диабетикам и людям, страдающим холециститом и панкреатитом. Мужчинам и женщинам с лишним весом данные изделия употреблять также нежелательно. Речь идёт не о тесте, а о начинке, которую часто используют в блюде. Жирная сметана, сладкие топинги и мелко порезанные переслащенные фрукты влияют на состав крови. В итоге возможно появление диабета или обострение данного заболевания у тех, у кого он уже имеется.

Вместе с тем, блины полезны, так как в них присутствуют минералы, фолиевая и никотиновая кислоты, а также витамины группы В. Употреблять названное блюдо следует в меру, тогда оно принесёт пользу организму. При этом изделия из теста нельзя смешивать с алкоголем. Необходимо больше двигаться для поддержания здорового образа жизни, занимаясь физкультурой.