Певец Оскар объявил себя первой трансгендерной женщиной-певицей в России

21.02.2020, 15:04, Разное

Известный своим хитом «Между мной и тобой» певец Оскар уехал в США и принял решение о смене пола. Теперь артиста зовут Скарлетт, и он признал себя первой трансгендерной женщиной-певицей в России.

Когда Шамиль Малкандуев из Нальчика был поставлен своей семьей на Кавказе перед выбором женитьбы, созданием традиционной семьи и необходимостью покинуть родину, он решился на отъезд. Певец, известный в музыкальном мире как Оскар, пояснил о нелегком пути осознания своей «внутренней сущности». Интерес к женским нарядам, школьное прозвище Мадонна и даже любимая героиня Маргарет Митчелл, чье имя он возьмет впоследствии, — все это подталкивало его к принятию решения. Но признать себя женщиной окончательно артист смог значительно позже, уже находясь за океаном.

Вспоминая пережитые унижения и травлю, 41-летний певец говорит о слишком большом значении, которое люди придают внешности, одежде, макияжу. Представители искусства более свободны в этом смысле, а с точки зрения Галактики это выглядит как мелочь. Никто не может отобрать у человека право на любовь, поэтому религиозные запреты в этом отношении бессмысленны. Вместе с тем уже будучи Скарлетт, артист(ка) считает, что «маска для общества» не изменит сущность человека, и гораздо «порядочнее прожить жизнь честно и быть собой».

Сообщается, что Шамиль-Оскар-Скарлетт так и не нашел своего места в другой стране. В 2008 году он вернулся домой. 21 февраля 2020 года стало известно, что Шамиль Малкандуев объявил себя первой трансгендерной певицей в России. Подписчики в его Instagram считают, что артист сделал такой ход ради карьеры, чтобы привлечь внимания к своей персоне. Кто-то осудил исполнителя, а кто-то пожелал удачи в новом образе.