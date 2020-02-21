Эрдоган назвал операцию в Сирии полноценной войной

21.02.2020, 14:58, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что происходящее в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной.

Турецкий лидер подчеркнул, что войска Турции не покинут провинцию, «пока там будет продолжаться насилие со стороны Дамаска», передает РИА «Новости».

Также Эрдоган добавил, что в пятницу планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что Турция будет действовать в Идлибе, исходя из итогов переговоров с главой российского государства.

ПО его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле. Он отметил, что переговоры запланированы на 5 марта.

Эрдоган уточнил, что, по его данным, в боях с Турцией были убиты 150 сирийских военных, информирует ТАСС.

Ранее Кремль комментировал сообщения экспертов о «худших сценариях» развития ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.