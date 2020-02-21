СК попросил отпустить из СИЗО обвиняемого по делу Голунова экс-полицейского, давшего показания на своего начальника

21.02.2020, 14:57, Новости дня

Следственный комитет попросил суд перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом The Insider сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда Ирина Морозова.

Дата судебного заседания не назначена.

19 февраля стало известно, что Коновалов дал показания на своего начальника Игоря Ляховца, который является предполагаемым организатором преступления, и полностью признал вину.

На практике следователи часто просят изменить меру пресечения и перевести на домашний арест фигурантов дела, которые первыми заключают сделку со следствием. Так, например, произошло с делом «Седьмой студии», когда сделку со следствием заключила бухгалтер Нина Масляева, дав показания против художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Другой известный фигурант, показания которого легли в основу сразу нескольких уголовных дел – бывший замглавы Главного Следственного управления по Москве СК России Денис Никандров. На основе его показаний был осужден высокопоставленный сотрудник СКР Михаил Максименко. А затем был задержан непосредственный начальник самого Никандрова – Александр Дрыманов. Все они обвинялись в получении крупных взяток от людей, приближенных к вору в законе Шакро Молодому (Захару Калашову). В итоге Максименко был приговорен к 13 годам колонии, приговор Дрыманову будет оглашен в марте, но прокурор уже затребовал для него 16 лет лишения свободы. Никандров же пробыл под стражей 3,5 года и был освобожден досрочно.

Ранее сообщалось, что из-за дела Ивана Голунова был уволен глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, а также начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Москве Юрий Девяткин. Уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в отношении полицейских, задерживавших журналиста и подбросивших ему наркотики, возбудили в январе 2020 года.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Более 12 часов ему не давали связаться с близкими и вызвать адвоката. В УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского его избили. Смывы рук и срезы ногтей, которые позволили бы выяснить, прикасался ли он к наркотикам, были проведены лишь спустя сутки после задержания.

В первом официальном сообщении МВД о задержании Голунова утверждалось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре» и «по месту проживания задержанного». Были опубликованы фотографии нарколаборатории, размещенной дома у Голунова, однако знакомые журналиста обратили внимание, что на фотографиях была изображена не его квартира.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, отмечая, что открытие уголовного дела в отношении него связано с расследованием о ритуальном бизнесе, которое он вел. Дело Голунова спровоцировало массовые пикеты в его поддержку у здания МВД на Петровке, а также в других странах.