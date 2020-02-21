Диссертационный совет лишил степени доктора наук замглавы Минздрава Сергея Краевого

21.02.2020, 14:57, Новости дня

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава решил лишить степени доктора наук замглавы Минздрава Сергея Краевого. Об этом сообщила председатель диссовета Ирина Сон.

«Решением диссовета лишен. Но еще есть высшая инстанция, президиум ВАК, они должны подтвердить наше решение», — заявила Сон.

Основанием для лишения Краевого докторской степени, по словам председателя диссовета, стало «большое количество заимствований из других работ» в его диссертационной работе.

Сергей Краевой защитил докторскую докторскую диссертацию по теме «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе» в 2012 году. В 2013 году он был назначен замглавы Минздрава, а ранее работал главой департамента здравоохранения РЖД.