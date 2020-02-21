Зеленская с косами-дракончиками выступила на международном форуме

21.02.2020, 14:54, Новости дня

Жена президента Украины Владимира Зеленского, 42-летняя Елена Зеленская приняла участие в международном форуме «Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия», организованном Фондом народонаселения ООН в Украине в четверг, 20 февраля. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

«Четыре цифры, призванные спасти жизнь. Хочу, чтобы каждый из нас запомнил этот номер. Как 101, 102 или 103. 1547 – номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию», – заявила Зеленская,

На форуме первая леди появилась с распущенными волосами и заплетенными слева двумя косами-дракончиками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

1547. Чотири цифри, покликані врятувати життя. * Хочу, щоб кожен з нас запам’ятав цей номер. Як 101, 102 чи 103. * 1547 – номер національної гарячої лінії з протидії домашньому насильству. * За цим номером кожен, хто потерпає від домашнього насильства, може отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції. * Гаряча лінія працює в цілодобовому режимі на всій території України. * Від насильства не застрахований ніхто. Воно може трапитися будь-коли і з будь-ким. Тому просто занотуйте. 1547

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Фев 2020 в 5:35 PST

В Украине 11 февраля заработала бесплатная горячая телефонная линия по противодействию домашнему насилию. Заявить о фактах абьюза со стороны близких людей можно по номеру 1547.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Bild — на фоне Трампа Меркель выглядела статисткой, но все остались довольны

22.01 / Зеленский в Давосе: Не летит ли этот мир в яму?

09.01 / Бутусов о катастрофе самолета МАУ: Судя по всему, пожар был в салоне

29.01 / Гаджеты: Компания Karma Automotive разработает электропикап и электрокроссовер (2 фото)

11.12 / США продолжили «визовую войну» против РФ в ГА ООН

20.01 / Град размером с мяч для гольфа. На Австралию обрушился мощный шторм

19.12 / Эксперт: Путин ответил на важный вопрос для избирателей пенсионного возраста

31.12 / Нурмагомедов-старший пообещал побороть Макгрегора за полминуты

13.12 / Мать Даниила Беглеца оштрафовали за отсутствие миграционных документов. Она говорит, что их отобрали задержавшие ее полицейские

01.02 / В МВД заявили, что во время проверки документов возле мечети не нарушали права верующих и не проявляли дискриминации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика