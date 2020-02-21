Зеленская с косами-дракончиками выступила на международном форуме

21.02.2020, 14:54, Новости дня

Жена президента Украины Владимира Зеленского, 42-летняя Елена Зеленская приняла участие в международном форуме «Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия», организованном Фондом народонаселения ООН в Украине в четверг, 20 февраля. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

«Четыре цифры, призванные спасти жизнь. Хочу, чтобы каждый из нас запомнил этот номер. Как 101, 102 или 103. 1547 – номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию», – заявила Зеленская,

На форуме первая леди появилась с распущенными волосами и заплетенными слева двумя косами-дракончиками.

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1547. Чотири цифри, покликані врятувати життя. * Хочу, щоб кожен з нас запам’ятав цей номер. Як 101, 102 чи 103. * 1547 – номер національної гарячої лінії з протидії домашньому насильству. * За цим номером кожен, хто потерпає від домашнього насильства, може отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції. * Гаряча лінія працює в цілодобовому режимі на всій території України. * Від насильства не застрахований ніхто. Воно може трапитися будь-коли і з будь-ким. Тому просто занотуйте. 1547

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Фев 2020 в 5:35 PST

В Украине 11 февраля заработала бесплатная горячая телефонная линия по противодействию домашнему насилию. Заявить о фактах абьюза со стороны близких людей можно по номеру 1547.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.