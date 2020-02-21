«Средневековая Европа». Зеленский прокоментировал стычки в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Уханя

21.02.2020, 14:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что эвакуированные из китайского города Ухань, которые сейчас находятся на карантине в поселке Новые Санжары, в ближайшие недели вернутся домой. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве 21 февраля, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Хочу поприветствовать как президент всех украинцев, которые вернулись на родину вчера с китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшие недели они будут дома рядом со своими родными и близкими. Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Вчера в отдельных эпизодах казалось, что мы Европа эпохи средневековья. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не… Не хочу подбирать неправильное слово», – отметил президент.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная.