Шевченко анонсировал вызов новых футболистов в сборную Украины перед Евро 2020

21.02.2020, 14:54, Новости дня

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в комментарии ресурсу «Команда №1» анонсировал вызов в команду новых футболистов.

«Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена», – сказал Шевченко.

Главный тренер сборной отказался называть конкретные фамилии футболистов.

В рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года команда Шевченко встретится со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта) на выезде. А со сборными Кипра (26 мая), Северной Ирландии (2 июня) и Израиля (7 июня) в Харькове, Киеве и Львове соответственно.

Сборная Украины вышла на Евро 2020 с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.

Евро 2020 впервые в истории пройдет в 12 разных городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля. Украина сыграет матчи групповой стадии в Бухаресте и Амстердаме.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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