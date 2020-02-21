Армия Сирии отбила новое нападение протурецких боевиков
21.02.2020, 14:51, Новости дня
Сирийские войска отбили очередное нападение протурецкой оппозиции в провинции Идлиб, сообщают СМИ.
Боевики пытались захватить деревню Найраб, находящуюся на востоке провинции, передает Al-Masdar News.
Нападавшие рассчитывали прорвать оборону армии Сирии, на северо-западном и западном направлениях, однако существенных успехов им добиться не удалось.
Вместе с тем ожидается новая атака на Найраб.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.
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