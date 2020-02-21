В РФ отменили норму о выдаче молока за «вредность»

21.02.2020, 14:44, Новости дня

Правительство упразднило постановление совета министров СССР о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств.

Принятое в 1965 году постановление утратило силу вместе с другими нормативными актами советского времени, передает РИА «Новости».

Отмечается, что продукты рабочим на вредных производствах все же пока не перестали выдавать.

Предприятие в качестве компенсации может выдавать молоко или продукты из него, при этом работники могут получать компенсацию деньгами.

Ранее Роскачество сравнило разные виды молока и установило, что продукты с добавлением сухого молока так же полезны, как и из цельного.



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