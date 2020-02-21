Мнение: Почему говорить «в Украине» или «в Дойчланде» неправильно

21.02.2020, 14:43, Разное

Сегодня Международный день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО в ноябре 1999 года «с целью защиты языкового и культурного многообразия».

Русский язык для меня не родной. Было время, когда на русском я говорил с очень сильным татарским акцентом. И несколько лет каждый день читал вслух Пушкина, Чехова, Платонова, Булгакова… От татарского акцента вроде бы избавился. Да и русский язык подучил. Спасибо огромное моим друзьям юности, казанским русскоязычным поэтам и писателям (на снимке 1984 года), благодаря которым русский язык стал для меня вторым родным….

Для меня выглядит дикостью, когда читаю, что «на Украине» говорят и пишут только «ватники и любители СССР».

Все дело, оказывается, «исключительно в политическом контексте». Потому что «ватники и антизападники надеются, что «Украина одумается» и «вновь вернётся в что-то похожее на СССР».

Маразм, конечно! Лично я считаю Украину суверенным государством, членом ООН. А ДНР с ЛНР считаю самозванцами, захватившими территорию суверенной Украины. Но я буду писать и говорить «на Украине», потому что так правильно по правилам русского языка.

Мы не учим французов Париж называть Парижем, а не Пари, как называют солицу своей страны французы…

Мы не учим немцев Германию называть Германией, а не Дойчландом, как называют свою страну немцы.

Мы не учим украинцев Россию называть Россией, а не Росія, как называют Россию украинцы…

Почему же нам, жителям России, пытаются навязать правила русского языка, которые им из-за пределов России кажутся правильными?

К слову, «урок правильного русского» увидел в ТОПе:

Но вот что интересно, в мае прошлого года у этого автора уже был точно такой же «урок». Слово в слово. Только заглавную картину автор не поленился поменять.

Это что за повторение пройденного? Читатели этого автора настолько тупые, что им надо постоянно напоминать «уроки»?