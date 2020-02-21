«Психо-половые трудности не комментирую». Алена Мозговая опровергла обвинения в адрес своего мужа о наличии задолженности

21.02.2020, 14:42, Новости дня

Продюсер Алена Мозговая 21 февраля на своей странице в Facebook сообщила, что у ее супруга Davidа Axelrodа нет долговых обязательств.

«Дэвида Аксельрода, как и Владимира Ткаченко нет в реестре должников», – написала Мозговая. Она подчеркнула, что исполнительная служба не обращалась в суд с требованием запретить ее мужу выезд за границу из-за наличия задолженностей.

Она подчеркнула, что не намерена комментировать «чьи-либо психо-половые трудности».

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Ответ Мозговой адресован экс-менеджеру Davidа Axelrodа Анжелике Буркиной, которая накануне второго полуфинала нацотбора «Евровидение 2020» публично обвинила Владимира Ткаченко (имя Davidа Axelrodа до переименования. – «ГОРДОН») в невозврате долгов.

«В национальном отборе «Евровидение 2020″ принимает участие артист, с которым мы некоторое время сотрудничали – Владимир Ткаченко, он же David Axelrod. Думаете, Ткаченко сменил псевдоним в честь горячо любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Я много лет молчала, но пришло время открыть глаза на этого афериста и обманщика», – написала Буркина 15 февраля на своей странице в Facebook.

По словам экс-менеджера артиста, во время их совместной работы они с Ткаченко брали деньги в долг на развитие проекта, но после того, как он познакомился с Мозговой, продюсер «убедила артиста, что ничего никому возвращать не нужно».

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Буркина сообщила, что шесть лет назад обращалась в суд с иском к Владимиру Ткаченко о возврате долга.

По словам Буркиной, в июне 2014 года Соломенский суд Киева обязал Ткаченко вернуть ей долг в размере $7600. «Но деньги он не вернул», – написала она.

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Финал Национального отбора на «Евровидение-2020» состоится 22 февраля. Прямую трансляцию проведут каналы СТБ и «UA:Перший».

Алена Мозговая родилась в 1974 году в Киеве. С 2012 года является продюсером певца Владимира Ткаченко. В мае 2018 году певец получил новые документы на имя Davidа Axelrodа, заявив, что это фамилия его дедушки. 15 февраля David Axelrod с песней Horizon вышел в финал нацотбора «Евровидение 2020».