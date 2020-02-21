Душ бьет током, а двери в комнату не закрываются. Украинка показала, в каких условиях живут эвакуированные из Уханя

21.02.2020, 14:42, Новости дня

Украинка Александра Волкова в Instagram показала, в каких условиях проживают эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы. 

В частности, она рассказала, что душ ударил ее током, в комнате, куда ее поселили, двери не закрываются, хотя ей выдали ключ от них.

ВИДЕОВидео: Fin Joker / YouTube

Также Волкова рассказала, что им выдали сим-карты и пополнения для них на 100 грн. 

Скриншот: prostoaleksa / Instagram

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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