Авиакомпании обратились к Мининфраструктуры с критикой проекта приказа о ставках на аэронавигационное обслуживание

21.02.2020, 14:42, Новости дня

Представители работающих на украинском рынке авиакомпаний обратились с письмом к Министерству инфраструктуры Украины (МИУ), в котором они раскритиковали проект приказа «О внесении изменений в ставки оплаты за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины», сообщают «Подробности».

Авторы утверждают, что принятие новых правил повлечет негативные последствия для авиаперевозок и для аэропорта Борисполь. Министерство «пошло на сознательный подлог», утверждают участники рынка, так как чиновники указали, что тарифы согласованы с Евроконтролем и рассчитаны согласно международным нормам, но по состоянию февраль такого согласования не было. Кроме того, МИУ «не предоставляло необходимую в таких случаях информацию о наличии эффективного контроля за финансовой деятельностью провайдера авианавигационного обслуживания (АНО) и проведении консультаций с компаниями-пользователями воздушного пространства Украины».

Представители авиакомпаний раскритиковали утверждение министерства о том, что повышение ставки за обслуживание приведет ее к среднеевропейскому уровню.

«На начало года средняя европейская ставка за АНО на подходе и в зоне аэродрома составляла 166 евро за единицу обслуживания и уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 6%. В это же время предлагаемая министерством ставка для Украины составляет 396,57 евро, что в 2,4 раза больше, чем в среднем в европейских аэропортах. Таким образом, Украина, имея самый низкий среди стран Европы показатель дохода на душу населения, устанавливает самую высокую на континенте ставку за АНО», – пишут «Подробности».

В отрасли считают, что МИУ пытается необоснованно увеличить сборы для авиаперевозчиков, «а полученные средства использовать для продолжения многолетней практики неэффективного хозяйствования государственного монополиста по указанию услуг АНО – Украэроруха».

«Согласно данным аудита Счетной палаты за 2015–2017 гг., необоснованные расходы этого предприятия составили 69,3 млн. грн, неэффективные и нерезультативные расходы – 279,85 млн грн., непродуктивные и нерациональные траты – 49,85 млн грн. Вместо того, чтобы навести порядок в финансовой деятельности Украэроруха и обеспечивать дальнейший рост рынка авиаперевозок за счет предоставления лучших, чем в соседних странах, условий для перевозчиков, МИУ делает ставку на банальное увеличение сборов. Которые, в конечном итоге, ударят по интересам пассажиров, увеличив стоимость билетов», – отмечает портал.

В письме отмечается, что в итоге аэропорт Борисполь не сможет увеличить пассажиропоток в 2020 году – впервые за последние четыре года, количество желающих работать на украинском рынке авиакомпаний уменьшится, а цены на билеты возрастут.

Представители каких именно авиакомпаний подписали письмо, «Подробности» не сообщают.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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