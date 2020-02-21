Столтенберг заявил об опасности новых российских ракет

21.02.2020, 14:37, Новости дня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обязан реагировать на меняющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новое российское вооружение.

«Наши меры по сдерживанию должны оставаться достойными доверия, и это означает, что нам придется реагировать на новую реальность», – сказал Столтенберг в интервью журналу Spiegel, передает ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что организация должна реагировать не с помощью размещения новых ракет с ядерными боеголовками.

Также глава альянса отметил необходимость принять меры по разоружению и улучшению контроля над вооружениями.

«Новые российские ракеты чрезвычайно опасны», – добавил Столтенберг. По его мнению, это повышает риск «недопонимания».

В 2019 году сенатор Конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар, являющаяся кандидатом в президенты страны, уже заявляла о необходимости возобновления переговоров с Россией по ДРСМД и ДСНВ.