Российская сторона прокомментировала возможные компенсации Белоруссии

21.02.2020, 14:31, Новости дня

Россия и Белоруссия продолжают работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "каждая сторона делает свою собственную калькуляцию". Российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую ценовую формулу со снижением премии на 2 доллара, пояснил министр энергетики Александр Новак.

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на 2 доллара за тонну каждый год, т. е. пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины", — отметил Новак (цитаты ТАСС).

В пятницу президент Белоруссии по итогам телефонного разговора с российским президентом сообщил о предложении компенсации в размере 300 миллионов долларов из-за налогового маневра, снизившего доходы белорусского бюджета. Президент РФ "внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь", сообщил Александр Лукашенко.

По его словам, российский президент предложил рассчитать формулу, "сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года".

В прошлом году Белоруссия получала около 1 миллиарда долларов от поставок и переработки нефти, а в этом году после снижения пошлины в РФ из-за налогового маневра Белоруссия получит 700 миллионов долларов.

Российский президент предложил компенсировать эти потери.  "Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям", — отметил Лукашенко (цитаты госагентства "БелТА").

Поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии в 2019 году упало на треть из-за налогового маневра в РФ и приостановки экспорта из-за загрязнения российской нефти.

Белоруссия закупает российскую нефть по формуле, в структуру которой включены таможенные пошлины, и соответственно от их изменений зависит и цена на нефть для белорусских НПЗ. Налоговый маневр в РФ ведет к снижению таможенной пошлины для российских компаний и, как следствие, удорожанию нефти для Белоруссии.

В 2020 году пройдет очередной этап налогового маневра в РФ (изменение акцизов и пошлин для российских нефтекомпаний), и цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за 1 тонну. По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 году белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 году нефть для производителей Белоруссии стоила около 50 процентов от мировой цены, то сегодня уже предлагается по цене выше мировых.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / В Таиланде военный продолжает удерживать заложников. Власти подтвердили информацию о 20 погибших

21.01 / Адвокат: Водонаеву нельзя наказать за слабоумие

11.02 / Власти Китая предсказали пик эпидемии пневмонии

17.01 / Известно, почему с аутоиммунными заболеваниями чаще встречаются женщины

06.02 / Зеленский 8 февраля посетит Ватикан, где встретится с папой римским Франциском

26.01 / CNN — США организуют чартерный рейс, чтобы эвакуировать дипломатов из Ухани

02.02 / Путин распорядился выделить миллиард на гранты

04.12 / Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа

29.01 / Песков оценил возможность переезда федеральных министерств в регионы

24.12 / «По-другому никак»: сибиряки потушили загоревшуюся «ГАЗель» фекалиями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика