Слуцкий хочет Шатова. «Рубин» готов подписать хавбека «Зенита»

21.02.2020, 14:30, Новости дня

Казанский футбольный клуб "Рубин" в летнее трансферное окно планирует бесплатно получить полузащитника "Зенита" Олега Шатова. По окончании текущего сезона чемпионата РФ у хавбека истекает контракт с "сине-бело-голубыми".

Это означает, что он станет свободным агентом и может бесплатно пополнить любой клуб. Как сообщает Чемпионат.Com, накануне Шатов встретился с представителями казанцев в Турции и обсудил условия возможного перехода в "Рубин". Напомним, что главным тренером "Рубина" зимой стал Леонид Слуцкий, который в свое время вызывал Шатова в сборную России.

Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. За время игры в петербургском клубе он дважды становился чемпионом России, единожды выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок России. В текущем сезоне он сыграл за "Зенит" восемь матчей, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.



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