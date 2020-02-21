В отношении «кировского мажора», напавшего на журналиста, возбудили дело

21.02.2020, 14:30, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении "кировского мажора", который не раз попадался на серьезных нарушениях ПДД, но сумел избежать ответственности. На этот раз 24-летнего Илью Фарафонова, сына известного в городе адвоката, заподозрили в препятствовании профессиональной деятельности журналиста (часть 3 статья 144 УК РФ).

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, сотрудники ДПС остановили машину, в которой ехал Фарафонов, в ночь на 8 февраля. Инспекторы заподозрили, что водитель управляет автомобилем, будучи нетрезвым.

В этот момент вместе с экипажем работал журналист одного из городских телеканалов: он снимал сюжет о нарушителях правил дорожного движения. Фарафонов, который ехал в машине как пассажир, начал требовать, чтобы репортер прекратил видеосъемку. Молодой человек "неоднократно высказывал угрозы", а затем несколько раз ударил журналиста.

Об инциденте сообщили местные, а затем и федеральные СМИ. Историю Фарафонова, который еще в 2009 году сбил трех человек, обсуждали в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1".

После сообщений СМИ следователи начали проверку. Они изучают видеозаписи, предоставленные пострадавшим, и опрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

 



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