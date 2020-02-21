alyona alyona: Вспоминаю, как меня звали присматривать за детьми за рубежом. И где бы я сейчас была, если бы поехала?

21.02.2020, 14:30, Новости дня

Украинская рэп-певица alyona alyona показала в Instagram подборку снимков своего отдыха.

«Мы такая нация… Знаете, иногда и словами не скажешь, но хочется. Я счастлива быть украинкой. Счастлива, что выросла на этих полях, кисла лягушкой в этих водах, собирала грибы в этих лесах, снимала клип в этих горах, слушала шум волн этих морей… Счастлива говорить на украинском, качаться под сотни украинских песен, носить украинскую одежду, пользоваться вещами украинских разработчиков, смотреть украинское кино», – написала певица.

Она заявила, что счастлива быть в своем окружении, которое работает на благо страны.

«И пусть оно говорит на русском языке, пусть слушает американскую музыку, играет на африканских инструментах, использует европейскую технику, ездит на автомобилях из разных стран мира, но делает все для развития культуры Украины именно через музыкальный сегмент», – отметила alyona alyona.

Певица рассказала, что, общаясь с украинскими музыкантами, работающими за рубежом, они удивляются, как alyona alyona достигла успеха в Украине.

«А я улыбаюсь, потому что вспоминаю, как меня звали присматривать за детьми за рубежом. И где бы я сейчас была, если бы поехала? Кто знает. Счастлива, что Украина имеет множество перспектив для каждого», – добавила певица.

По ее мнению, за последние десять лет мировоззрение украинцев изменилось.

«Мы стали более прогрессивными, открытыми, мы начали расцветать, верить в себя и в людей, заботиться о природе, давать больше детям, работать над собой. Мне приходится много рассказывать об Украине за рубежом, и я так кайфую, говоря, как много красоты на нашей земле, какие люди на ней живут, чем занимаются, а главное, что мы – прогрессирующая страна, славящаяся не только политикой, войной и спортом. Мы творим историю теперь и только от нас зависит, какими будут следующие 10 лет. Любите Украину», – завершила пост певица.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. еред тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times