Аваков рассказал, что санаторий с эвакуированными из Уханя украинцами окружат двойным кольцом охраны

21.02.2020, 14:30, Новости дня

Во время пребывания эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранных граждан в санатории «Новые Санжары» в Полтавской области здание будет окружено двойным кольцом охраны. Об этом вечером 20 февраля в ходе общения с журналистами заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает «РБК-Украина».

Он высказал мнение, что после того, как автобусы с людьми заехали на территорию медучреждения, стычек больше не будет.

«Я не ожидаю больше никаких столкновений. Я думаю, что мы здесь спокойно проведем всю ситуацию, связанную с карантином… Здесь будет стоять двойное кольцо охраны. Медики сделают свою работу, мы сделаем свою работу. А город пусть возвращается к привычной жизни», – отметил Аваков.

Глава МВД высказал уверенность, что среди эвакуированных нет заболевших.

«Я думаю, что среди этих людей вообще нет заболевших. Через 14 дней они поедут домой, а как им жить дальше после того, что они здесь увидели? Мне трудно. Я думаю, как трудно им», – добавил Аваков.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная.