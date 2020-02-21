В СПЧ рассказали о подготовке наблюдателей к голосованию по Конституции

21.02.2020, 14:30, Новости дня

«Этот семинар очень важен в обеспечении общественного контроля за выборами, поскольку он положил начало созданию профессиональной экспертной сети», – сообщил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод, комментируя старт образовательного интенсива «Общество и выборы», который проводится ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Среди участников семинара – правоведы, гражданские активисты, студенты, журналисты. Кто-то впервые участвует в подобной деятельности, кто-то уже имеет опыт сотрудничества с местной общественной палатой, с «НОМ», ассоциацией «Гражданский контроль». Всех этих людей объединяет стремление к тому, чтобы избирательные процессы были открытыми, честными и доступными для участников выборов», – сказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Сегодня обсуждалось несколько важных тем. В частности, законодательное обеспечение выборов. При этом делался акцент на предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию. Важным было выступление представителя Центризбиркома Майи Гришиной относительно подготовки к этому процессу, открытию специального сервиса для мобильных телефонов, специального профильного сайта», – продолжил собеседник.

Второй блок вопросов, которые обсуждались в ходе семинаре – это проверка информации. «Здесь было несколько презентаций и выступлений, посвященных фейкам. Какими они бывают, кто в них заинтересован, как установить объективную реальность взаимодействуя с ЦИК, правоохранительными органами, наблюдателями и так далее. Рассматривался и зарубежный опыт. Был представлен взгляд эксперта из Венгрии относительно электоральных и политических процессов в современной России», – рассказал член СПЧ.

По словам собеседника, в программе интенсива обсуждалась масса других вопросов – цифровые избирательные участки, роль СМИ и интернета в избирательных процессах, взаимодействие с институтами гражданского общества. «Участники интенсива погружены сразу в несколько тематических срезов. Получают информацию и от федеральных экспертов, и от членов ЦИК, и от своих коллег. Это позволит участникам получить хороший набор знаний и навыков, сразу же включиться в работу», – подчеркнул Брод.

Он также отметил, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию система голосования будет максимально доступной. Предусмотрено голосование на дому для пожилых людей, испытывающих проблемы со здоровьем. Будут открываться дополнительные участки в людных местах, например, в торговых центрах, а для жителей труднодоступных территорий предусмотрено досрочное голосование.

«И для того, чтобы не было организационных или каких-то иных проблем, будет обеспечено общественное наблюдение. Уже сейчас мы видим, что общественники проявляют интерес, участвуют в обсуждении поправок и готовы начать наблюдение за самим процессом голосования», – заключил Брод.

Напомним, в пятницу в Москве проходит интенсив ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Общество и выборы». В ходе мероприятия юристы, правозащитники, общественные деятели и политологи обсуждают современные формы и инструменты независимого общественного наблюдения во время голосования.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что количество наблюдателей на общероссийском голосовании по поправке к Конституции будет ограничено только размерами помещения для голосования.

Напомним, 20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.