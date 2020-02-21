Водонаева назвала протоиерея Смирнова неприличным человеком

21.02.2020, 14:30, Новости дня

Телеведущая Алена Водонаева возмутилась словами протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками».

«Высказывания его сексистские. В XXI веке приличные люди из приличного общества априори не должны произносить такого», – сказала Водонаева в своем видеоблоге на YouTube.

Она напомнила, что ее адвокат Екатерина Гордон подала заявление в МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить высказывания священнослужителя на предмет экстремизма.

Водонаева выразила уверенность, что если бы Смирнов был, например, топ-менеджером современной компании, то с ним бы не продлили контракт.

Напомним, протоиерей сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Это высказывание сочли оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам.

При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии посоветовали протоиерею правильно употреблять термины.

Ранее Водонаева сама оказалась в центре скандала после заявления о том, «нищие» россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. Она также назвала получателей маткапитала «пьющими» и «маргиналами».

Водонаеву пригласили на беседу в полицию, после чего она отказалась участвовать в телепрограммах.



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