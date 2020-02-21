Путин прокомментировал шутку про «хубло» из сериала «Слуга народа»

21.02.2020, 14:30, Новости дня

В эфире спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался у главы Кремля, видел ли тот фрагмент украинского сериала «Слуга народа», в котором главный герой Василий Голобородько (его сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский) «выбирает часы, как у Путина».

Российский президент ответил, что не смотрел сериал.

«Не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает», – сказал Путин.

По сюжету сериала президент Украины Голобородько приходит выбирать положенные ему по статусу часы и костюм. Помощник сообщает ему, что Путин носит часы Hublot, название фирмы он произносит как «хубло». Голобородько уточняет: «Путин – хубло?»

«Слугу народа» сняла студия «Квартал 95». В Украине сериал показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Первый сезон насчитывает 23 серии, которые длятся около 30 минут, второй – 24 серии, третий – три серии длительностью около часа.

11 декабря 2019 года на канале ТНТ в РФ впервые начали показывать сериал «Слуга народа». Шутку про Путина смогли увидеть зрители на Дальнем Востоке, но ко времени показа в Москве эпизод вырезали. После показа первых трех серий «Слугу народа» сняли с эфира в РФ.