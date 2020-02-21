Новак раскрыл детали «неожиданного предложения» Путина для Лукашенко

21.02.2020, 14:26, Новости дня

Россия предложила Белоруссии новую формулу ценообразования, в которой премия экспортеров снижается на 2 доллара за тонну ежегодно пропорционально снижению экспортной пошлины, рассказал министр энергетики Александр Новак.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно – снижение премии примерно на 2 доллара за тонну каждый год, т. е. пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в пятницу глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента РФ Владимира Путина. По его словам, Москва согласилась компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что речи о компенсациях из бюджета нефтяным компаниям РФ в случае поставок нефти в Белоруссию по сниженной цене пока не идет. Он добавил, что РФ и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти и нельзя навязывать компаниям невыгодные условия поставок.

В Кремле сообщили, что в настоящее время «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию».



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