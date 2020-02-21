На Украине возбудили пять уголовных дел из-за беспорядков в Новых Санжарах

21.02.2020, 14:26, Новости дня

Полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел после массовых беспорядков в поселке Новые Санжары, где протестующие пытались не пустить эвакуированных из Уханя людей на карантин в санаторий, сообщил глава полиции региона Иван Выговский на сессии Полтавского областного совета.

Уголовные дела возбуждены по статьям УК Украины: 293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), информирует «РБК-Украина» со ссылкой на главу полиции.

Ранее было известно о двух уголовных делах, возбужденных после волны беспорядков в Полтавской области.

В четверг на Украину из китайского города Ухань прибыл самолет с эвакуированными из-за вспышки коронавируса людьми. Самолет не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.

Жители Украины перекрывали баррикадами въезд в больницы и санатории, где могли разместить эвакуированных на обязательный карантин.

У санатория в поселке Новые Санжары протестующие забрасывали автобусы с эвакуированными людьми камнями, палками и бутылками. Они также устроили огненные баррикады перед въездом на территорию санатория.

В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков.

Премьер Украины Алексей Гончарук счел протесты из-за коронавируса частью информационной войны.