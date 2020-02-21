Бизнес-классом летают даже те российские чиновники, которым это не положено — Transparency

21.02.2020, 14:24, Новости дня

Transparency International Russia проанализировала транспортные расходы на командировки федеральных министерств за 2018 год и выяснила, что больше всего на это тратят в МИДе, Минпромторге и Минфине. Об этом сообщается на сайте антикоррупционной организации.

На поездки в МИДе потратили 1,4 млрд рублей, в Минпромторге — 83 млн рублей, в Минфине — 63 млн рублей. В топ-5 также вошли Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (57 млн рублей), Минприроды (51 млн рублей).

Меньше всего на командировки чиновников тратили в Министерстве культуры (12 млн рублей), Министерстве по делам Кавказа (9 млн рублей) и Министерстве просвещения (1 млн рублей).

Как указывают в Transparency, кроме министров бизнес-классом летают в том числе их заместители, директора и замруководителя всех департаментов, а также помощники и советники министров. Эксперты отметили, что в 2018 году Минфин потратил на перелеты этим классом 41,2 млн рублей, став лидером по этим расходам.

При этом из президентского указа «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» следует, что первым классом имеют право летать только главы ведомств, бизнес-классом — их заместители, помощники и главы департаментов, все остальные сотрудники министерств (в том числе заместители глав департаментов) — обязаны летать эконом-классом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Полиция пришла домой к Юлии Галяминой после ее предложения выйти на митинг 19 января

03.01 / Дуда из-за Путина отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле – СМИ

30.01 / США не исключили роста цены нефти до 183 долларов к 2050 году

09.02 / Динамика коронавируса на 9 февраля: темп заболеваемости пошел на спад

04.02 / Kia представила внедорожный кроссовер Kia Seltos X-Line на Auto Expo 2020

16.12 / В Подмосковье пресекли деятельность международной группировки наркоторговцев, производивших метадон

17.01 / Advance — главная цель Путина — создать глубинное государство

14.12 / РБК: В России из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

06.02 / Богдан сказал, что «было бы прикольно», если бы на обыски в «1+1» отреагировала фракция «Европейской солидарности» – СМИ

13.02 / В Госдуме усомнились в обоснованности блокировки российских аккаунтов в Facebook

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика