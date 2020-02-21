Бизнес-классом летают даже те российские чиновники, которым это не положено — Transparency

21.02.2020, 14:24, Новости дня

Transparency International Russia проанализировала транспортные расходы на командировки федеральных министерств за 2018 год и выяснила, что больше всего на это тратят в МИДе, Минпромторге и Минфине. Об этом сообщается на сайте антикоррупционной организации.

На поездки в МИДе потратили 1,4 млрд рублей, в Минпромторге — 83 млн рублей, в Минфине — 63 млн рублей. В топ-5 также вошли Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (57 млн рублей), Минприроды (51 млн рублей).

Меньше всего на командировки чиновников тратили в Министерстве культуры (12 млн рублей), Министерстве по делам Кавказа (9 млн рублей) и Министерстве просвещения (1 млн рублей).

Как указывают в Transparency, кроме министров бизнес-классом летают в том числе их заместители, директора и замруководителя всех департаментов, а также помощники и советники министров. Эксперты отметили, что в 2018 году Минфин потратил на перелеты этим классом 41,2 млн рублей, став лидером по этим расходам.

При этом из президентского указа «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» следует, что первым классом имеют право летать только главы ведомств, бизнес-классом — их заместители, помощники и главы департаментов, все остальные сотрудники министерств (в том числе заместители глав департаментов) — обязаны летать эконом-классом.