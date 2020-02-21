Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 ежегодно

21.02.2020, 14:24, Новости дня

Россия предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за тонну каждый год, пропорционально снижению экспортной пошлины, сказал министр энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины. <… > Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — заявил Новак.

По его словам, Минск уже осведомлен об этом предложении.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном предложении» презилента России Владимира Путина, сообщает БЕЛТА. По его словам, Путин предложил выплатить Белоруссии 300 млн долларов в качестве компенсации за уменьшение таможенной пошлины.

«Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года <…> Если мы получали в прошлом году от пошлины миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины получим 700 млн долларов. Он сказал: мы 300 млн долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — сказал Лукашенко.

Между тем в Кремле заявили, что речи о компенсации выпадающих доходов Минска из российского бюджета не идет. «Естественно, не может идти речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее РФ и Беларуссия договорились о поставках российского газа на условиях 2019 года.