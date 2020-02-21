Навального оштрафовали за отказ удалить расследование о продуктах для Росгвардии

21.02.2020, 14:24, Новости дня

Суд оштрафовал Алексея Навального на пять тысяч рублей за отказ удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии по завышенным ценам. Об этом сам Навальный сообщил в Instagram.

По словам Навального, он уже оплатил штраф.

В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить расследование. С иском о защите деловой репутации обратился в суд поставщик продукции — мясокомбинат «Дружба народов».

В иске о защите чести и деловой репутации компания требовала удалить с сайта политика текст расследования «Картошечка Росгвардии» и видео под названием «Кто из них объедает Росгвардию», а также опровергнуть опубликованную ранее информацию.

В расследовании ФБК утверждалось, что крымский мясокомбинат, получивший эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии, завышает закупочные цены. Владеет «Дружбой народов» бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Виктор Золотов в ответ на публикацию ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль. При этом он пообещал превратить политика в «отбивную».

В конце декабря 2018 года правительство назначило мясокомбинат «Дружба народов» единственным поставщиком продуктов для Росгвардии в 2019–2020 годах.