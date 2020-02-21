Хакеры украли данные у Джастина Бибера и у свыше 10 млн пользователей

21.02.2020, 14:21, Разное

Хакеры украли данные у 10,6 млн пользователей по всему миру, то же относится к известному певцу, актёру и музыканту Джастину Биберу. Вместе с тем, похищена информация и у основателя Twitter Джека Дорси.
Согласно сведениям MGM Resorts International, группе журналистов удалось обнаружить факт исчезновения данных на прошедшей неделе. По информации медиа-издания ZDNet, среди украденных данных имеются фамилии клиентов популярных социальных сетей, имена, даты рождения, номера телефонов, а также домашние адреса. Вместе с тем, отмечают эксперты, подобные сведения можно найти и в открытом доступе. Наряду с этим, порядка 1,3 тыс. пользователей обнаружили, что скопированы или исчезли их паспортные данные.

Журналисты из ZDNet указывают, что похищена в том числе конфиденциальная информация достаточно высокопоставленных чиновников и руководителей нескольких производственных и других компаний. Среди них имеются крупные бизнесмены, включая Джека Дорси, основавшего в своё время соцсеть Twitter, а также известный музыкант Джастин Бибер.



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