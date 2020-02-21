Анастасия Волочкова упала во время фотосессии в вечернем платье

21.02.2020, 14:21, Разное

Анастасия Волочкова во время фотосессии в вечернем платье не смогла устоять на ногах и упала. При этом, даже несмотря на неловкость ситуации, балерина постаралась сохранять невозмутимый вид.
Недавно Волочкову пригласили на съемку, где она расхаживала в вечернем наряде с внушительным разрезом в области бедра и на пуантах. В какой-то момент 44-летняя танцовщица попыталась принять удачную позу, однако случайно наступила на платье. Знаменитость споткнулась и рухнула прямо на пол с высоты собственного роста. Стараясь сохранять профессионализм, Анастасия Волочкова сделала невозмутимый вид.


При этом данный инцидент не первый, когда балерина спотыкается о свое же платье. Другой случай наблюдался в ходе концерта, тогда поклонница принесла танцовщице букет цветов, но при попытке встать Волочкова не устояла на ногах. В итоге звезда травмировалась, но была приятно удивлена поддержкой со стороны зала.



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