Звезду фильма «Особенности русской бани» Николая Тонского нашли дома мертвым

21.02.2020, 14:21, Разное

Актер Николай Тонский, известный по роли в фильме «Особенности русской бани», был найден мертвым в своей московской квартире. Артист скончался в возрасте 52 лет.
Подробности и причины смерти пока не разглашаются. Однако несколько лет назад автомобиль актера попал в серьезную аварию, в которой Николай Тонский получил множество травм. После этого ему так и не удалось восстановиться.

Пик актерской славы у Николая Тонского пришелся на 90-е годы, когда он получил небольшую роль в картине «Шоу-бой». Через несколько лет знаменитость снялся в главной роли в современной интерпретации романа Дюма «Три мушкетера» под названием «Триста лет спустя». Эротическая комедия «Особенности русской бани» стала для него последней работой.



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