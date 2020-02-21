Болельщики «Бенфики» подверглись нападению после матча с «Шахтером» – СМИ

21.02.2020, 14:18, Новости дня

Болельщики «Бенфики» подверглись нападению после поединка против «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы, который прошел в Харькове, пишет португальский ресурс A Bola.

Кто именно напал на португальских болельщиков не сообщается.

По информации источника, нападение на болельщиков «Бенфики» прошло на фоне бездействия харьковской полиции.

В результате один португальский болельщик был вынужден обратится в больницу.

20 февраля «Шахтер» победил «Бенфику» на ОСК «Металлист» в Харькове со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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