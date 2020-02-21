Кремль опроверг сообщения о вмешательстве России в американские выборы

21.02.2020, 14:14, Новости дня

В Кремле назвали «параноидальными» заявления американской разведки о том, что Россия вмешивается в предвыборную кампанию 2020 года и пытается подкрепить шансы на переизбрание президента Дональда Трампа.

В четверг знакомый с ситуацией источник рассказал СМИ США, что представители американской разведки на прошлой неделе сказали американским законодателям, что Россия вмешивается в предвыборную кампанию в стремлении поставить под сомнение честность голосования и способствовать переизбранию Трампа.

«Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», – сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



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