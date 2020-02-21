Автоэксперт: Повышение налога на старые коммерческие машины потребует и новых льгот

21.02.2020, 14:12, Новости дня

Повышая транспортный налог для юридических лиц на старые автомобили, государству следует предусмотреть и новые льготы, чтобы у владельца была реальная возможность приобрести подходящий транспорт, сообщил газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Министерство промышленности и торговли предложило повысить к 2021 году транспортный налог на коммерческие автомобили класса «Евро-3» и ниже. В ведомстве объяснили, что данная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан, а эта инициатива благоприятно отразится на окружающей среде и поможет повысить спрос на менее вредный транспорт.

«Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, нужно обновлять парк, потому что он уже реально старый, там автомобилям по двадцать лет, если мы говорим о коммерческих. С учетом экологической обстановки такому транспорту на современных дорогах, конечно, не место. С другой стороны, я понимаю, что такие машины не от хорошей жизни, многие малые предприятия не могут себе позволить обновить парк, потому что реально нет денег», – говорит Моржаретто.

Эксперт отмечает, что если и предлагаются такие меры, то кроме «кнута», нужен и «пряник». То есть повысить транспортный налог, но при этом предоставить какие-то льготные программы лизинга или кредитования, чтобы у юридического лица была реальная возможность поменять старые автомобили.

Также Моржаретто надеется, что в чистом виде данная инициатива никак не будет реализована.

В сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин предлагал отменить транспортный налог на электромобили, а также увеличить субсидии из бюджета на покупку таких автомобилей для каршеринга и такси.