Мнение: Всё! Вина не будет

21.02.2020, 14:07, Разное

Никогда такого не было и вот опять: не успеешь отойти от одной показательной истории про пьяницу-дебошира, как из-за горизонта стремительно наползает другая. А что, если речь про армию? Как такое вообще возможно там, где люди призваны ПОМОГАТЬ и СПАСАТЬ?

Нищета, дезертирство, пьянство, жадность, отсутствие малейшего желания исполнять то, ради чего начищают берцы и берегут погоны — поведение украинских военных все больше начинает напоминать постапакалиптичное кино и вызывать странные ассоциации.
Если бы мы оказались в известной сказке про Буратино, то вряд ли остались в живых — носы солдат-украинцев не пощадили бы никого из нас и уж давно бы понапротыкали всех и каждого.

Причина моей легкой ярости заключается вот в чем: буквально вчера стало известно о том, что бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили позариться на груду металла, спокойно собирающего пыль на бывшем винзаводе ООО «Кампо Плюс». И что вы думаете? Эта группа шаромыжников присвоила оборудование на ЛЯМ гривен.

История всплыла после того, как их сменщики приступили к службе: их попросту не пустили в уже не пахнущий винишком пункт дислокации в Мариуполе. Собственник конторы не пустил военных на территорию завода, потребовав возместить ущерб – и все из-за неспособности их предшественников тупо держать себя в руках. Но вот вопрос: откуда у солдат такие бабки? Они, скорее, действуют по принципу «сбыть и забыть».

И, кстати, такое в этой злополучной бригаде случается не впервые. Например, курсировала информация о страсти военнослужащих к металлическим крышам гаражей.

И что же мы имеем? Получается, тут каждый второй — вор, забывший про совесть и наплевавший на долг. Что взять с такого солдата и какой можно сделать вывод об общем положении дел у них, там?

Источник: Достало



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