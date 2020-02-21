Приложение для смартфона спасло австралийца от опасной болезни

21.02.2020, 14:06, Новости дня

Симптомы опасного заболевания — рака кожи — обнаружил у себя житель Австралии Питер Уилсон благодаря приложению для смартфона.

Как сообщает британский таблоид Daily Mail, 68-летний Уилсон несколько лет назад заметил у себя на голове красные пятна и необычные прыщи. Поначалу мужчина, почти полностью лишенный волосяного покрова на голове, не обращал на них внимания, но затем кожное раздражение стало его беспокоить.

"Я провел кое-какие исследования в Интернете, наткнулся на приложение SkinVision и просканировал пятна на голове", — рассказал изданию Питер Уилсон.

От приложения поступил совет: обратиться к врачу. На этом же настаивала и супруга Питера.

В итоге биопсия показала, что у мужчины плоскоклеточный рак — второй по распространенности рак кожи.

Уилсону сделали операцию: удалили пораженный раком участок кожи и на это место пересадили "лоскут" с правого бедра.

Ранее сообщалось, что в Московском областном онкодиспансере пациентам предлагают альтернативу хирургической операции. Там начали применять метод фотодинамической терапии, благодаря которой восстановление идет гораздо быстрее, а шрамов не остается.



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