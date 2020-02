Хадид без бюстгальтера вышла на подиум на показе Max Mara

21.02.2020, 14:06, Новости дня

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram подборкой роликов, снятых во время показа новой коллекции итальянского бренда Max Mara.

«Max Mara рано этим утром. Я так люблю это шоу, каждый раз», – написала она 20 февраля.

Хадид предстала без бюстгальтера в черной прозрачной блузе с карманами из плотной ткани на груди.

Max Mara early this morning. I love this show so so much , every single time. Thank you to the best @ian_griffiths1 @carineroitfeld @pg_dmcasting @tompecheux @sammcknight1 * @maxmara

Публикация от Bella * (@bellahadid) 20 Фев 2020 в 4:51 PST

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.