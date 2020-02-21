Лихач устроил аварию с прыжками в Петрозаводске. Видео

21.02.2020, 14:06, Новости дня

Камера наблюдения запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в пятницу, 21 февраля, на пересечении улиц Чапаева и Ватутина в Петрозаводске.

 

Водитель автомобиля Audi на большой скорости попытался проскочить перекресток. Судя по кадрам, он миновал светофор на желтый свет.

После этого легковушка задела две машины, подпрыгнула на неровности и врезалась во встречное транспортное средство.

Как сообщают местные СМИ, медицинская помощь потребовалась ребенку, находившемуся в салоне одного из автомобилей, участвовавших в аварии. Точные данные о характере и степени тяжести полученных им травм пока нет.



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