«Украина инфицирована страхом», «Майдан: шесть лет без правды». 21 февраля в эфир выйдет ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

21.02.2020, 14:06, Новости дня

Как встречают украинцев, эвакуированных из Китая, и что мы знаем о событиях Майдана шесть лет спустя. О главных темах, которыми дышит страна, пойдет речь в программе «Свобода слова Савика Шустера» 21 февраля, сообщается на странице «Шустер LIVE» в Facebook.

Начало ток-шоу в 21.00. Оно транслируется на телеканале «Украина», а также в YouTube @shusteronline.

Темы программы: «Украина инфицирована страхом» и «Майдан: шесть лет без правды».

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004–2013);

Елена Лукаш, министр юстиции Украины (2013–2014);

Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (2014–2019);

Александр Горошинский, адвокат сотрудников спецподразделения МВД «Беркут»;

Алексей Мочанов, волонтер;

Елена Камангар, мать Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины;

Екатерина Кувита, координатор «Автомайдан-Киев»;

Михаил Добровольский, командир первой роты оперативного полка «Беркут»;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ»;

Владимир Вятрович, народный депутат («Европейская солидарность»).

«Свобода слова Савика Шустера» выходит на канале «Украина» еженедельно с 6 сентября 2019 года.