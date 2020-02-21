Губернатор Орлов раскритиковал школьные макароны с баклажанной икрой

21.02.2020, 14:06, Новости дня

"Макароны с баклажанной икрой — это не еда для детей", — считает губернатор Приамурья Василий Орлов. Он посетил школу в поселке Прогресс. После этого попросил тщательно проанализировать меню и его стоимость, а если нужно, то выделить дополнительные финансы на бесплатное школьное питание.

В планах правительства Амурской области — покупка за счет бюджета конвектоматов и другого оборудования для приготовления пищи, сообщает РИА Новости.

"Контроль за качеством приготовления пищи осуществляется очень жестко", — подтвердила министр образования Приамурья Светлана Яковлева.

Она подчеркнула, что каждый приезд на места губернатора включает в себя посещение школьной столовой. А если выявляется проблемы, то все вопросы ставятся на контроль. Кроме того, постоянно мониторится вопрос оборудования школьных столовых. Во главу угла ставится приобретение новой энергоэффективной техники, которая сохраняет полезные свойства продуктов.

Амурская область — один из первых российских регионов, в котором принят закон о бесплатном питании для учащихся начальных классов.

Закон о бесплатном школьном питании для всех учеников российской начальной школы депутаты Госдумы приняли в феврале 2020 года. Оно вводится в ряде регионов с 1 сентября 2020 года. Программа по предоставлению детям горячей еды в школах должна заработать во всех школах РФ до 2023 года.



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