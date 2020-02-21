Пес обошел премьер-министра в конкурсе на звание главного жителя Тампере

21.02.2020, 14:06, Новости дня

Премьер-министр Финляндии Санна Марин уступила по популярности немецкой овчарке. Жители Тампере признали собаку по кличке Топи горожанином года.

Назвать главного жителя города читателям предложило местное издание Tamperelainen. В голосовании приняли участие 4 тысячи человек, и пес набрал 15 процентов голосов. Глава правительства оказалась лишь на втором месте.

Свой выбор в пользу собаки горожане объяснили тем, что Топи дарит им хорошее настроение. Кроме того, из посвященного собаке блога некоторые жители Тампере узнают интересные факты о родном городе.

Хозяйка овчарки Нина Линстедт рассказала, что завела для любимца страницу в Instagram в качестве своеобразного фотоальбома. Сейчас у собаки 133 тысячи подписчиков.

 

 

 

 

 

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Публикация от TOPI • VUODEN TAMPERELAINEN (@topi_the_dog) 26 Дек 2019 в 5:42 PST



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