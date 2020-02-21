В «Слуге народа» заявили о запрете на общение с российскими СМИ

21.02.2020, 14:05, Новости дня

Депутатам Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» запрещено общаться с российскими журналистами, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

«У нас есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ – на них табу. Был случай, когда наш депутат сам пошел на эфир Первого канала и потом признал, что это была ошибка», – сказала Кравчук в интервью изданию «КП в Украине». 

При этом она отметила, что запретов на общение с украинскими СМИ в партии нет, однако у многих есть страх перед камерой и микрофоном.

«Когда они (депутаты) видят, что за два дня политика можно медийно растоптать, то ставят себе какие-то ограничения», – добавила Кравчук.

Ранее на Украине предложили полностью заблокировать русскоязычные СМИ и соцсети. 



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