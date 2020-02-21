Мария Захарова назвала Украину «средневековой Европой» из-за инцидента с эвакуированными из Уханя гражданами

21.02.2020, 14:04, Разное

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала Украину «средневековой Европой», после скандала вокруг возвращения украинских граждан из Китая и размещения их в санатории поселка Новые Санжары, Полтавской области.

Захарова заявила, что такие действия граждан Украины обесчеловечивают гражданское общество. Дипломат считает символичным то, что беспорядки совпали с годовщиной Майдана. Весь цивилизованный мир в то время поддерживал протесты, но сейчас мировое сообщество вздрогнуло. Мария Захарова отметила, еще двадцать лет назад, бывший президент соседней страны Леонид Кучма говорил о том, что Украина – это не Россия, с этим она полностью согласна: «Украина – это Европа и не важно, что средневековая». Эта ситуация ставит под сомнение образцовые прогрессивные реформы, которые сейчас проходят в государстве.

Жители поселка Новые Санжары вышли на улицы с протестами против размещения эвакуированных украинцев из КНР в местном санатории. Протестующие жгли шины, строили баррикады, бросали камни в автобусы. Во время столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали несколько местных жителей и полицейских, пишет интернет издание «ПотитЭксперт».