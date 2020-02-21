Мария Захарова назвала Украину «средневековой Европой» из-за инцидента с эвакуированными из Уханя гражданами

21.02.2020, 14:04, Разное

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала Украину «средневековой Европой», после скандала вокруг возвращения украинских граждан из Китая и размещения их в санатории поселка Новые Санжары, Полтавской области.
Захарова заявила, что такие действия граждан Украины обесчеловечивают гражданское общество. Дипломат считает символичным то, что беспорядки совпали с годовщиной Майдана. Весь цивилизованный мир в то время поддерживал протесты, но сейчас мировое сообщество вздрогнуло. Мария Захарова отметила, еще двадцать лет назад, бывший президент соседней страны Леонид Кучма говорил о том, что Украина – это не Россия, с этим она полностью согласна: «Украина – это Европа и не важно, что средневековая». Эта ситуация ставит под сомнение образцовые прогрессивные реформы, которые сейчас проходят в государстве.

Жители поселка Новые Санжары вышли на улицы с протестами против размещения эвакуированных украинцев из КНР в местном санатории. Протестующие жгли шины, строили баррикады, бросали камни в автобусы. Во время столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали несколько местных жителей и полицейских, пишет интернет издание «ПотитЭксперт».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Москве уже смело можно строить батутный завод имени Рогозина

27.01 / Мнение: Мчатся горячие кони-драконы

26.12 / В ТРЦ «Европейский» открывается пространство иммерсивного искусства

19.12 / Житель Петербурга зверски избил отчима

10.02 / Галина Волчек простила Евстигнееву измену и подружилась с его любовницей

16.01 / Профессор Анна Разьны рассказала об истоках русофобии в Польше

10.01 / Сандра Баллок подарила своей собаке наряд от Oscar de la Renta

17.01 / Климатолог Владимир Рябов предложил решение проблемы дефицита питьевой воды в Крыму

31.12 / Мнение: О шикарном подарке от Путина россиянам к Новому году

24.12 / Мнение: Дело — труба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика