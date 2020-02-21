Алексей Макаров оповестил о смерти 91-летней матери Любови Полищук

21.02.2020, 14:04, Разное

Алексей Макаров рассказал о кончине матери Любови Полищук. Женщина прожила дольше звездной дочери на 13,5 лет, а на момент смерти ей был 91 год.
О трагедии в семье Алексей Макаров написал в Instagram-аккаунте. К Ольге Полищук, своей бабушке и матери Любови Полищук, актер питал нежные чувства, бывал у нее в гостях очень часто.

Родственница Алексея Макарова дожила до рождения правнучки Варвары – дочери актера, появившейся в отношениях с Викторией Богатыревой. Экс-возлюбленная звезды в разговорах с журналистами не раз отмечала, что мать Любови Полищук в разладах всегда поддерживала внука.



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