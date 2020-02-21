В Китае стартуют продажи нового ноутбука Lenovo Xiaoxin Air 14 с GeForce MX350 и Intel Core i7

21.02.2020, 14:04, Разное

В Китае к продажам готовится новый ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 14 2020, который обзавелся NVIDIA GeForce MX350 и Intel Core i7. Это первое такое устройство, функционирующее на указанной видеокарте.

GeForce MX350 — специальная мобильная видеокарта начального уровня для ноутбуков. Она была выпущена в феврале 2020 года и основана на том же чипе CGP107, что и GeForce GTX 1050. Xiaoxin Air 14 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Экран матовый, что обеспечивает ему антибликовый дизайн. Доступна также фронтальная камера. Что касается процессора, то новинка получила Core i5-1035G1 десятого поколения и Core i7-1065G7 в некоторых моделях. Оба SoC являются четырехъядерными и восьмипоточными. Версия i7 демонстрирует максимальную частоту 3,9 ГГц и 16 ГБ памяти, а также двухканальную память DDR4 с 4300 МГц.

Благодаря встроенной видеокарте NVIDIA GeForce MX350 игровая производительность увеличилась на 20% по сравнению с MX250. Также удвоилась способность обработки изображений и видео. В то же время речь идет о видеокарте начального уровня, поэтому устройство не способно осилить тяжелую игровую графику.

Другие характеристики включают аккумулятор 56,5 Втч, который обеспечивает до 12 часов автономной работы. В ноутбуке есть функция, активируемая кнопками Fn + Q. Их можно использовать для переключения между энергосберегающим, интеллектуальным и звероподобным режимами. Вес ноутбука составляет 1,39 кг, а толщина — 16,9 мм. Он поставляется с белой удобной клавиатурой с подсветкой. Датчик отпечатков пальцев интегрирован с ключом питания. Предусмотрены два интерфейса USB 3.1 Gen 1, полноразмерное гнездо для SD-карты, полнофункциональный Type-C, HDMI и разъем для наушников. Версия с Core i7-1065G7 с 16 ГБ + 512 ГБ стоит 838 долларов, с Core i5-1035G1 с 16 ГБ + 512 ГБ — 725 долларов. В продажи Xiaoxin Air 14 поступит 27 февраля.