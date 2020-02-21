СТРАНА — Украина готовит новую редакцию Минских соглашений

21.02.2020, 14:04, Новости дня

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовит новую редакцию Минских соглашений. Как передаёт «СТРАНА», по словам дипломата, Украина работает над тем, «чтобы заставить всех участников согласиться, что договорённости исчерпали себя и требуют изменений».


Reuters

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Киев готовит новую редакцию Минских соглашений. Как пишет «СТРАНА», по словам главы МИД, работа над обновлением договорённостей продолжается несмотря на публичные заявления России, которая выступает против внесения изменений в указанные соглашения.

«Сейчас 2020-й — мы всё ещё не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — объяснил Пристайко.

Сейчас, по мнению министра, Украина работает над тем, «чтобы заставить всех участников согласиться, что минские договорённости исчерпали себя и требуют изменений».

Также он уточнил, что на предыдущие поправки, которые вносились в минские договорённости, а именно касательно формулы Штайнмайера и разведения сил, РФ согласилась.

«Наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов», — заявил Пристайко.



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