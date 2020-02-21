Кремль прокомментировал вероятность саммита России, Турции, ФРГ и Франции

21.02.2020, 13:58, Новости дня

Возможность проведения саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции Сирии обсуждается, однако конкретных согласований пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «тема проведения такого очередного саммита неоднократно фигурировала», такая возможность проговаривается, однако «каких-то четких решений на этот счет сейчас нет», передает ТАСС.

По его словам, если все четыре лидера посчитают это необходимым, то «возможность проведения такой встречи» не исключена.

«Но конкретных согласований пока нет на этот счет», – заключил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли договориться по бюджету, однако сделали заявление по Сирии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Сирии.