СВР заявила о масштабной антироссийской кампании США в Восточной Европе

21.02.2020, 13:58, Новости дня

Американские спецслужбы развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США», – передает РИА «Новости» сообщение СВР.

По данным службы, эпицентром такой кампании на Балканах стала Болгария. В этой стране регулярно инсценируются «шпионские» скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов, отметили в пресс-бюро.

Последней подобной акцией стало «распространение измышлений о том, что главной темой беседы директора СВР РФ Сергея Евгеньевича Нарышкина с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом 10 февраля сего года являлась судьба болгарского бизнесмена Васила Божкова», который был задержан в ОАЭ по требованию Болгарии по обвинению в финансовых преступлениях.

В СВР отмечают, что «особую активность при этом проявляет вице-спикер болгарского парламента Валерий Симеонов».

«В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих «сенсационных» сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и «поощряемый» американцами, которые направляют его работу против российских интересов», – заявили в службе.

Фальсификация информации о содержании встречи шейха Мухаммеда и Нарышкина преследовала также цель осложнить межгосударственные отношения наших стран и сотрудничество спецслужб ОАЭ и России, добавила СВР.

Ранее Служба внешней разведки опровергла утверждения ряда иностранных СМИ о том, что директор СВР Сергей Нарышкин на встрече с премьер-министром ОАЭ якобы просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова.



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