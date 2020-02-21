Знаменитый актер из «Особенностей русской бани» умер в Москве

21.02.2020, 13:54, Разное

Российского актера Николая Тонского нашли мертвым в его квартире в Москве. Артисту было 52 года, сообщает Life.

Тонский сыграл главную роль в фильме Виктора Волкова «Триста лет спустя», в котором действия знаменитых «Трех мушкетеров» были перенесены в Россию 90-х годов в шутливой форме. Также он появился в фильмах «Особенности русской бани» и «Шоу-бой». СМИ сообщили, что несколько лет назад актер попал в аварию, после которой не смог до конца оправиться.