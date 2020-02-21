Суд в РФ заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии

21.02.2020, 13:54, Новости дня

Второй западный окружной военный суд России 21 февраля заочно приговорил к шести годам колонии бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Об этом сообщает «РИА Новости».

Политика признали виновным в публичных призывах к терактам в России.

Прокурор запрашивал для Гриценко девять лет колонии, защита настаивала на оправдании.

Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован. В декабре 2019 года Следственный комитет РФ передал дело в суд.

Уголовное дело рассмотрели за три заседания в заочном режиме: фигурант находится в Украине, экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право, отмечает агентство. 

16 июля 2014 года Гриценко в ходе онлайн-конференции на сайте ТСН,ua призвал «пускать под откос» российские поезда с боевой техникой, направляющиеся на Донбасс. «Противник остановится тогда, когда он поймет, что потери для него непоправимы. Сейчас раненые и убитые идут в украинские семьи. А они должны идти и в российские семьи также. И если подрывают железнодорожное полотно и пускают под откос наши поезда, точно так же российские поезда с боевой техникой, которая подтягивается, должны идти под откос. Нужно действовать на территории Российской Федерации. Война – значит война всеми доступными средствами», – заявил экс-министр. 

В эфире «112 Украина» 2 июля 2017 года, комментируя убийство в Киеве разведчика Максима Шаповала, политик заявил, что на действия РФ нужно отвечать аналогично. «На каждую такую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должно по две взлететь где-то в Таганроге или Москве. Тогда это будет убедительно», – сказал он.

Гриценко был министром обороны Украины с 2005-го по 2007 год. Он – лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010-м, 2014-м, 2019 годах.

Он утверждал, что возбуждение уголовного дела и заочный арест в РФ продиктованы «исключительно политическими мотивами».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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